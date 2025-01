Promozione. Il Casentino riapre i giochi. Sansovino ko, pari Alberoro

Dopo 13 partite si ferma la serie utile della capolista Sansovino. Il Casentino Academy di Bonini si conferma bestia nera della formazione di Chini: vittoria all’andata allo stadio Le Fonti, vittoria al ritorno. Questa volta i tre punti sono pesanti. Per carità, con così tante giornate alla fine la Sansovino non avrebbe (in caso di vittoria) fatto scorrere i titoli di coda ma avrebbe certamente mandato un chiaro messaggio. Il Casentino invece con Lucci e Bronchi in 20’ decide l’incontro, si prende tre punti e sale a quota 33, esattamente a tre lunghezze dalla Sansovino capolista. Alle loro spalle un nutrito gruppo di fiorentine. C’è il Fiesole a 32 punti reduce dal pari per 0-0 sul campo di un Luco decisamente ostico tra le mura amiche. A quota 31 punti c’è poi il Pontassieve che è stato fermato sul più bello dal Montagnano di Giusti che muove la classifica. Apre le danze Cragno per i padroni di casa, ma nella ripresa al 56’ Torricelli firma un pari prezioso per i torelli che restano a metà del guado, quasi equidistanti dal zona calda e zona playoff. A 26 punti ecco il San Piero a Sieve fermato sullo 0-0 dall’Audax Rufina mentre l’Alberoro fa 1-1 in casa della Chiantigiana. Bennati rompe gli indugi per i rossoblù di Franchi al 53’ ma nemmeno dieci minuti dopo Conforti fa uno a uno.

Battuta d’arresto per il Subbiano che cade sul campo del Pienza per 4-2. Tra le formazioni aretine sorride il Viciomaggio che vince lo scontro diretto contro il fanalino di coda Torrita per 2-1 con i gol di Salvadori e Gallastroni, entrambi in rete nel primo tempo. I biancoverdi vedono la zona salvezza a due punti, ed hanno scavalcato il Subbiano adesso penultimo con un punto di ritardo dal Viciomaggio e quattro di vantaggio sul Torrita. Da segnalare la netta vittoria per la Settignanese (0-4) sul campo dell’Alleanza Giovanile.