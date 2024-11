Promozione. Il Castelfiorentino United sconfitto in casa da un cinico ed efficace San Miniato

Castelfiorentino United

0

San Miniato Basso

2

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Maltinti, Sebastiano, Biagi (70’ Reale), Pisaneschi, Leoncini (56’ Bruni), Duranti (65’ Nidiaci), Bagnoli, Fontanelli (72’ Milanesi), Locci, Mori. All. Scardigli

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Cittadini (75’ Di Benedetto), Neri, Fioravanti, Campolmi, Razzanelli, Ercoli, Ficarra, Di Fiandra, Demi, Menconi (70’ Dussol). All. Gangoni

Arbitro: Schinco di Arezzo.

Reti: 76’ Ficarra, 86’ Di Benedetto

CASTELFIORENTINO – Un anticipo molto amaro per il Castelfiorentino United, che è stato superato in casa dal San Miniato Basso al termine di una gara poco spettacolare e sostanzialmente equilibrata. Per quanto fatto in campo da entrambe le squadre, infatti, il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio per 0-0, ma gli ospiti sono stati cinici nello sfruttare la prima vera occasione create. Siamo al 79’, infatti, quando sugli sviluppi di un lancio lungo l’ex Ficarra scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Pulidori.

A questo punto la squadra di Scardigli, che fino ad allora aveva tenuto bene il campo ma senza mai rendersi realmente pericolosa, prova il tutto e per tutto alla ricerca del pareggio. Così facendo, però, concede inevitabilmente spazio alle ripartenze degli ospiti che all’86’ riescono a verticalizzare con il tempo giusto per il neo entrato Di Benedetto, e il risultato è un diagonale preciso e partita definitivamente chiusa.

Si.Ci.