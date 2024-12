Promozione. Il Casumaro fa valere il fattore campo. Due reti e tre punti contro il Petroniano

casumaro

2

petroniano

1

Il Casumaro sfrutta il turno casalingo a spese di un coriaceo Petroniano, tre punti d’oro, che permettono agli uomini di Rambaldi di mettere fieno in cascina e tenere a distanza la zona pericolosa della classifica. Debutto tra i rossoblù del nuovo acquisto Slimani, che si è rivelato azzeccato: l’attaccante ex Sant’Agostino è stato decisivo, autore di un gol e ha conquistato un calcio di rigore. I centesi sbloccano il risultato subito in avvio: Slimani se ne va in slalom, conquista il fondo e converge a centro area, ed è atterrato al momento di concludere: rigore. Sul dischetto va Benini, il capitano non trema, spiazza il portiere e trasforma. Al 15’ è il Petroniano che beneficia di un calcio di rigore, provocato dal difensore centrale Farina. Incaricato della trasformazione è Tonelli, il giocatore più esperto e rappresentativo della formazione bolognese, dagli undici metri si fa ipnotizzare da Saccenti, bravo a intuire e a respingere. Al 20’ il Casumaro raddoppia, anche questa volta per merito di Slimani, ieri l’arma in più a disposizione di mister Rambaldi. Suggerimento in profondità di Barbieri, Slimani raccoglie dal limite e lascia partire un tiro a giro che è una prodezza di balistica, si insacca all’incrocio dei pali.

Sul 2-0 la partita sembra bene indirizzata, ma al 40’ il Petroniano riapre la partita approfittando di una distrazione difensiva. Su rimessa laterale, cross a rientrare e colpo di testa vincente. Nella ripresa la formazione bolognese preme sul piede dell’acceleratore nell’intento di arrivare al pareggio. Il Petroniano inserisce anche il nuovo acquisto, l’esperto centravanti Crisci, che forma una coppia bene assortita con Tonelli. Il Casumaro si difende e ribatte colpo su colpo. A una manciata di minuti dal termine i padroni di casa potrebbero chiudere la gara. Cresta si invola e si presenta davanti al portiere in beata solitudine, ma si impappina al momento del tiro e tutto sfuma.

Franco Vanini