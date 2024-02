Promozione. Il Casumaro resiste in difesa e torna indenne da Solarolo

Solarolo

0

Casumaro

0

SOLAROLO: Luce, Mengozzi (1’ st Venturelli), Randi, Menicucci (25’ st G. Errani), Ravaglia (46’ st Bertini), Mongardi, Rimini, Piancastelli, Sona (27’ st Billi), Lanzoni, Fernandi (1’ st S. Errani). All.: Assirelli.

CASUMARO: Manfredini, Ribello, Franceschini, Bini, Benini, Farina, Lazzarin, Cresta (30’ st Borsari), Guernelli, Barbieri, Testoni. All.: Testa.

Arbitro: Leotta di Bologna.

Note: ammoniti: Ravaglia (S), S. Errani (S), Bini (C), Benini (C), Lazzarin (C), Guernelli (C), Barbieri (C).

Termina a reti bianche la sfida tra Solarolo e Casumaro. Ottimo risultato per la truppa di mister Testa, che raccoglie un punto nella tana della seconda in classifica. Nella prima frazione di gioco netta supremazia territoriale dei romagnoli, ma con pochi sussulti. Da segnalare la conclusione di Rimini dopo appena tre minuti di gioco, ma Manfredini è bravissimo a deviare la sfera in calcio d’angolo. Nella ripresa la sfida diventa più equilibrata. Al 57’ Rimini crossa in area per Lanzoni che, da ottima posizione, calcia alto. Un minuto dopo è Sona ad avere una grande opportunità, ma, al momento del tiro, viene ostacolato da un difensore. Al 67’ è il Casumaro a sfiorare il vantaggio, bel tiro di Farina alto di poco. Match che poi si incanala lentamente sul pareggio a reti inviolate.