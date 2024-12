Promozione. Il Cerbaia nelle mani di Turini. Fiesole rischia con l’Alberoro

Dopo gli anticipi di ieri Marginone-Casalguidi (1-1) girone A, Belvedere-Saline (4-0), Colli Marittimi-Armando Picchi (rinv.) girone B e Subbiano-Viciomaggio (1-1) girone C, oggi alle 14,30 si completa la 15ª giornata.

Girone A Real Cerretese-Firenze Ovest (arbitro: Manduzio di Livorno). Ovest privo di Pecchioli, ma con i nuovi Soccodato, portiere e Petracci, punta. Lampo-Cubino (Schinco di Arezzo). Per il Cubino out Fabbrini, squalificato.

Girone B Lebowski-San Miniato (Magherini di Prato). Lebowski senza Galluzzo, Sternini e Mazzoli; rientra Burchielli. Cerbaia-Geotermica (Briganti di Carrara). Assenti Orsolini, Sacconi e Zahouani, rientra Maio. Nuovo portiere Turini ex Cenaia. Ginestra-A. Maremma (Banfi di Pistoia). Nella Ginestra assenti Iovino e Mannini, rientra Samuele Geri. Giannelli in uscita.

Girone C Alberoro-Fiesole (Bonamici di Grosseto). Selvaggio e De Simone squalificati; rientrano Martini e Labardi. Gregorio Alfani (’05) ex Scandicci nuovo centrocampista. Pontassieve-San Piero a Sieve (Simoncini di Pontedera). Derby di spessore con la squadra di casa al completo, ospiti senza Conticelli. Rufina-Casentino (Cioli di Siena). Rufina priva dell’attaccante Bachi squalificato e Maccari infortunato. Settignanese-Luco (Frediani di Pisa). Locali privi di Elisacci, Toccafondi, Ettore Vecchi e Di Biasi; rientrano Cosmi e Silli. Nel Luco Marucelli è in dubbio. Torrita-Dicomano (Ponzalli di Prato). I nuovi acquisti del Dicomano: Pretelli ex Pontassieve e Bendoni dal Figline.

G. Pul.