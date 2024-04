Promozione: il clou. Castelnuovo a Pietrasanta. C’è voglia di restare in alto. Sfida che vale i play-off

Domani, alle 16, partita clou della giornata, a Pietrasanta, tra i versiliesi e il Castelnuovo di Massimiliano Pisciotta, le due formazioni più in forma del girone di ritorno. Il Pietrasanta è ancora imbattuto e il Castelnuovo ha subito solo una sconfitta banale a Luco. All’andata il Castelnuovo vinse per 2-0 con gol di Baroncini e Grassi nella prima partita disputatasi sul fondo d’erba sintetica del "Nardini".

Il Pietrasanta ha 54 punti, contro i 45 del Castelnuovo. Si tratta di una gara importante anche in chiave play-off per non fare innescare la cosiddetta "forbice" tra la seconda e la quinta della classe a fine campionato. Sarà una gara dove la difesa garfagnina avrà sicuramente il suo gran da fare; ma Bonaldi, Riccardo Biagioni, Cecilia, Inglese e, naturalmente, il portierone gialloblu Papeschi, sanno come fare.

"Sarà, ne sono certo, una bella partita – commenta il direttore generale Emanuele Vichi – , tra due squadre in forma. Noi veniamo dalla bella gara con la capolista Viareggio, dove abbiamo giocato a testa alta e alla pari, soffrendo in alcuni momenti, ma andando anche vicini alla vittoria, nonostante le assenze di Camaiani e Cecilia".

"In questa seconda parte della stagione – osserva Vichi – , la squadra sta offrendo tante soddisfazioni al club e ai tifosi e vogliamo finire alla grande, per iniziare ancora meglio l’anno prossimo. Domenica scorsa sono andato negli spogliatoi proprio per complimentarmi con i ragazzi a nome della società. Lo meritavano, dopo aver dato spettacolo con la capolista".

