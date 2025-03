Promozione. Il Consandolo finisce in dieci e si fa raggiungere

consandolo

CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia, Hassan (23’st Pasquali), Bozzato, Liri, Trentini, Nito (18’st Cataldo), Giberti, Gentili (42’st Frighi), Colino, Colombani (34’st Nicolasi). All. Dirani.

FARO: Pisi, Dozzi, Nardi, Tommaso Satalino, Fabbri, Dahbi, Mattia Lenzi (42’st Ferrari), Pasquali,, Peri (42’st Bazzani), Disanti, Garni (28’st Ismaili). All. Cavallina.

Arbitro: Tagliati di Ferrara.

Marcatori: 15’pt Colino, 20’st Mattia Lenzi.

Note: espulso al 10’st Giberti per doppia ammonizione. Ammoniti Hassan, Colombani, Mattia Lenzi, Pasquali e Bazzani. Allontanato l’allenatore del Consandolo Dirani per proteste.

Il Consandolo non riesce a spegnere il Faro, ma porta a casa comunque un punto che, per come si era messa la partita, vale doppio. E’ dei padroni di casa la prima occasione, al 12’ un cross dalla trequarti sul secondo palo è preda della testa di Gentili, che schiaccia a terra, Pisi si salva in angolo. Dal corner seguente sceglie bene il tempo dello stacco di testa Bozzato, con pallone che sibila vicino al palo. E’ l’avvisaglia del vantaggio rossoblù, che arriva al 15’: splendida rovesciata di Gentili sul secondo palo, Pisi vola e respinge, sulla ribattuta il più lesto è Colino, che ribadisce in rete. Il secondo tempo si apre con un’occasione per i rossoblù: in contropiede Nito si presenta davanti a Pisi, che è bravo a chiudergli lo specchio della porta e a dire di no. La risposta ospite è su calcio d’angolo, guizzo in area di Garni, Lesi respinga, sulla ribattuta colpisce soltanto l’esterno della rete. Al 10’ l’episodio che ha condizionato la partita. Con il Consandolo in controllo, Giberti si fa espellere per un’entrata pericolosa. Di qui in avanti è solo Faro, che al 20’ perviene al pareggio con la complicità della difesa. Una punizione dalla trequarti attraversa tutta l’area senza che nessuna intervenga, finché arriva sul secondo palo, dove è appostato Lenzi, che da sotto misura insacca facilmente.

Franco Vanini