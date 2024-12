Promozione. Il Consandolo rompe il digiuno con Colombani

consandolo

1

petroniano

0

CONSANDOLO: Lesi, Frighi, Nicolasi (40’st Bozzato), Brandolini, Bianconi, Trentini, Rimondi, Cataldo, Colino (40’st Gentili), Giberti (35’st Hassan), Colombani. All. Dirani.

PETRONIANO: Verardi, Malagoli, Pierdomenico, Kamga, Franchini, Cuppini, Cristiani, Guerra Filippo, Tonelli (45’st Bologna), Cordoni (11’st Fotso), Ezechia (11’st Maestri). All. Ronzani.

Arbitro: Cortese di Bologna. Marcatore: 20’pt Colombani. Note: ammoniti Trentini, Gentili, Cristiani.

Dopo sette giornate torna alla vittoria il Consandolo, a dire il vero la stella dei rossoblù non ha brillato, ma contavano solo i tre punti. Dirani ha mandato in campo due dei nuovi acquisti: Cataldo, che ha esordito dall’inizio, e Bozzato, cui ha concesso una manciata di minuti nel finale. Al 9’ padroni di casa vicini al vantaggio: su azione di contropiede ben congegnata Colombani si presenta davanti al portiere, calcia di sinistro, che è il suo piede debole, Verardi in uscita riesce a parare. Al 20’ il Consandolo sblocca il risultato. Colino si fa largo in area, da posizione defilata lascia partire una rasoiata che impegna severamente Verardi, il portiere para ma non trattiene, sulla ribattuta si avventa Colombani e mette in rete. Nella ripresa il Consandolo gestisce il risultato, senza soverchi problemi, Lesi deve solo sbrigare l’ordinaria amministrazione.

E domenica a Portomaggiore c’è il derby, con i rossoneri che avranno il dente avvelenato per il risultato dell’anno scorso.

Franco Vanini