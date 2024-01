Promozione - Il derby. Bondi: "Castelnuovo, ora è vietato sbagliare»

Oggi, alle 14.30, il Castelnuovo sfida il Pieve Fosciana nel derby. Di fronte i gialloblu, dodicesimi, con 18 punti, frutto di 5 vittorie e 3 pareggi contro 7 sconfitte e i biancorossi, ultimi con soli 5 punti, frutto di una vittoria e di 2 pareggi, insieme a 12 sconfitte. In casa la squadra di Pisciotta ha colto 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, mentre i biancorossi pievarini, fuori casa, hanno pareggiato due volte, con 5 sconfitte e nessuna vittoria. Un confronto che, sulla carta, sembra a favore del Castelnuovo; ma meglio non fidarsi in un derby e con il Pieve Fosciana che, in quest’ultima giornata del girone di andata, cercherà di iniziare la rimonta. I gialloblu devono cancellare anche le due ultime sconfitte fuori casa per 1-0, anche se, nell’ultima, con il Viaccia, la squadra non aveva demeritato.

"Mi aspetto – commenta il presidente Francolino Bondi – un Castelnuovo determinato, compatto e mi attendo una prestazione di qualità, coronata da successo. Abbiamo la impellente necessità di incamerare i tre punti che dovranno essere anche un chiaro segnale per riprendere la marcia verso l’alta classifica. Ho piena fiducia nella squadra e sulle sue possibilità di arrivare in alto, nella piena consapevolezza che, a questo punto, se si vogliono cogliere determinati obiettivi, non saranno più consentite pause e distrazioni di alcun genere. Quindi, oggi, è vietato fallire, nella maniera più assoluta".

Dino Magistrelli