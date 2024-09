Promozione. Il derby va alla Larcianese. Monsummano ko allo ’Strulli’

MONSUMMANO

1

LARCIANESE

2

MONSUMMANO Grasso; Saquella, Citti, Moncini (36’ st Goti), Perillo, Foresta (1’ st Bertelli), Marseglia, Dal Poggetto (25’ st Natali), Guarisa, Maiorana (1’ st Dal Porto), Drca (48’ st Gabadoni). All. Fanucchi

LARCIANESE Cirillo; Porciani, Antonelli (37’ st Lotti), Marianelli, Tafi (39’ st Vallesi), Bagni, Lo Russo (20’ st Iannello), Salerno, Ndiaye, Ferraro (27’ st Tersigni), Biagioni (33’ st Lenzini). All. Cerasa

ARBITRO Baldasseroni di Pistoia

MARCATORI 21’ pt Ferraro, 40’ pt Biagioni, 31’ st Moncini

Allo "Strulli" fa festa la Larcianese, che vince per 2-1 il derby giocato contro l’Intercomunale Monsummano. Decidono la contesa le due reti segnate da Ferraro e Biagioni, a cui si aggiunge quella (vana) messa a referto da Moncini, che permette agli amaranto di accorciare le distanze. Partita sentita, sia come derby, che per l’elevata posta in palio. Le squadre provano a giocarla sin dall’inizio a viso aperto, e regalano un discreto spettacolo in campo. Due errori in fase difensiva, puniscono nel primo tempo l’Intercomunale Monsummano. Al 21’ c’è un corner a favore della Larcianese, con la palla che arriva a Ferraro, che anticipa tutti quanti e realizza la rete del vantaggio. Sul finire del primo tempo raddoppia la formazione viola: errore a centrocampo della squadra amaranto e palla che corre veloce verso Grasso, che rinvia forte di piede, ma sulle caviglie di Biagioni, che appoggia facilmente la sfera in porta. Nella ripresa mister Fanucchi cambia qualcosa e l’inerzia cambia. Il gol dell’Intercomunale arriva al 76’ e sugli sviluppi di calcio piazzato, tirato da posizione defilata di Moncini, che mette la palla sotto la traversa e alle spalle del portiere. E poi Bertelli ad avere una clamorosa occasione per poter pareggiare: doppio dribbling e tiro angolato, ma Cirillo si supera.

Simone Lo Iacono