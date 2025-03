PROMOZIONE: il duello tra centese e valsanterno finisce 2-2. Il Bentivoglio batte il Trebbo. Valsetta in missione rilancio

Si è aperta ieri pomeriggio con due anticipi l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione. Il Bentivoglio – che in settimana ha ottenuto il pass per la semifinale di Coppa Italia espugnando con il roboante punteggio di 4-0 il difficile campo della Centese – si è aggiudicato di misura (1-0 firmato D’Errico) il derby tutto bolognese andato in scena sul terreno di gioco del pericolante Trebbo mentre l’altro anticipo di alta classifica tra Centese e Valsanterno è terminato 2-2.

Le altre sette sfide di questo turno si giocheranno regolarmente oggi alle 14,30. Il Valsetta Lagaro, scivolato al quarto posto a causa del successo del Bentivoglio, cercherà di riprendersi la precedente posizione provando a passare in casa della Portuense Etrusca in piena bagarre per non retrocedere mentre il Faro Gaggio cercherà di strappare un risultato positivo nel difficile match casalingo contro la capolista Mesola. L’Msp, la squadra più in forma del momento, cercherà un’altra vittoria sul campo del fanalino di coda Junior Corticella, il Petroniano ospiterà il Masi Torello Voghiera mentre l’Atletico Castenaso ed il Felsina se la vedranno rispettivamente a domicilio contro X Martiri e Comacchiese.