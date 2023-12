Promozione. Il Faenza vuole la vetta. Derby Cotignola-Classe

Nel campionato di Promozione, si giocano oggi le gare della giornata n.17, ultima di andata e del 2023. Si tornerà in campo il 7 gennaio con la prima di ritorno. Nel girone D, il Faenza, 2° a quota 33, a -1 dalla vetta, col nuovo acquisto Albonetti e reduce da 5 risultati utili di fila, ospita al ‘Neri’ il Forlimpopoli, che insegue a -4. Si tratta dunque dello scontro diretto di giornata. Il San Pietro in Vincoli, senza gli squalificati Gordini e Ndiaye, ma con la miglior difesa del girone (appena 12 reti incassate), difende il +4 sulla zona playoff dall’assalto del Bellariva, decimo a quota 22. Il derby di giornata si gioca al ‘Dalmonte’ di Cotignola, dov’è in arrivo il Classe allenato da Andrea Folli (foto).

I padroni di casa, reduci dal colpaccio di Villa Verucchio (3-2 corsaro), ma anche capaci di fermare sullo 0-0 interno la capolista Sampierana, sono terzultimi a quota 14 e, con 5 punti da rimontare sulla zona salvezza, cercano in tutti i modi di dare un senso alla propria stagione.

Si troveranno di fronte un Classe che, reduce da 4 risultati utili consecutivi, cercherà di incrementare il +4 sulla zona playout. La Del Duca Grama, che ha appena interrotto una striscia di 5 gare senza vittorie, ha l’obiettivo di incrementare il margine di 3 punti sulla zona playout. L’impresa non è impossibile, dovendo giocare sul sintetico del ‘Calbi’ di Cattolica contro il Torconca, penultimo della classe, reduce da 4 sconfitte e un pareggio nelle ultime 5 giornate.

Al ‘Todoli’ di Milano Marittima il fanalino di coda Cervia, privo degli squalificati Brando e Fiammenghi, ospita il Cattolica, in una gara da non sbagliare.

Nel girone C, il Solarolo, secondo in classifica a quota 36 (a -7 dalla vetta occupata del Sasso Marconi) e reduce da 7 risultati utili consecutivi, gioca a Mesola un interessantissimo scontro diretto sul campo dalla più immediata delle inseguitrici.

Lo Sparta Castelbolognese, 12° ai margini della zona playout, ospita invece il Casumaro, che vanta solo 4 punti in più.