Promozione. Il Fiorano esonera mister Nobile. Castelfranco, Bertetti finisce ko

La sconfitta nel derby con la Sanmichelese è costata la panchina a Cosimo Nobile (foto), esonerato dal Fiorano penultimo in Promozione e reduce da 5 sconfitte di fila (un solo punto nelle 6 gare del 2024). Una svolta che era attesa, ma che è arrivata in anticipo visto che si pensava, in base alle parole del ds Omar Ferrari, che al tecnico venisse data un’ultima chance domenica a Scandiano. "Una decisione sofferta – spiega Ferrari – lo ringrazio per la professionalità e la dedizione al lavoro dimostrata, ma purtroppo il calcio vive di risultati ed io per primo devo prendermi la responsabilità dell’andamento di questa stagione". Per la successione una delle ipotesi è quella di una soluzione interna, che come l’anno scorso portò a Leo Matta, responsabile del settore giovanile che guidò i biancorosso nel finale alla salvezza, o il nuovo tecnico della Juniores Christian La Monica, ex settore giovanile di Casalgrande e Carpi. Ma in serata sono salite le quotazioni di un nome esterno, si parla dell’ex Patrick Fava o di Pier Francesco Pivetti.

Castelfranco. Intanto in casa Virtus, oltre al momento no (un punto in 5 gare), arriva anche la tegola del ko al bomber Nicolò Bertetti (16 reti) che si è frattura lo zigomo ma è ancora al Maggiore di Bologna per scongiurare altri problemi all’orbita oculare, mentre sembra scongiurato una rottura delle ossa nasali. Per lui almeno 3-4 mesi di stop in caso di operazione e stagione finita. L’impatto è avvenuto con Buffagni del Rolo, cui è stato fischiato fallo ma non è stato ammonito. "Non dare nemmeno un giallo è una cosa pazzesca – spiega il ds castelfranchese Ghidini – perché su tutti i campi del mondo quello è rosso con almeno 3-4 giornate di squalifica".

Davide Setti