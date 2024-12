Promozione: il Forte ritrova Credendino e Rodriguez in casa contro l’Urbino Taccola. Il Pietrasanta vuole essere campione d’inverno

Ultima giornata del girone d’andata (iniziata già ieri con l’anticipo Marginone-Casalguidi 1-1), col Pietrasanta che ha in mano la chance di girare la boa da primo in classifica laureandosi campione d’inverno. I biancocelesti oggi alle 14.30 chiudono l’andata in trasferta, al “Brizzi“ di Margine Coperta contro il Montecatini. Gara casalinga al “Necchi-Balloni“ invece per il Forte dei Marmi che ospita l’Urbino Taccola di Luca Polzella.

Qui Pietrasanta. Solite assenze di domenica scorsa per ’Beppe’ Della Bona, privo di Da Prato in difesa e di Mattiello e Falorni in attacco. Solo panchina per Laurini che però non è ancora pronto per giocare e è più probabile che uno spezzone potrebbe farlo domenica prossima a Lamporecchio. Il Montecatini è in piena emergenza fra squalifiche (Isola e Ba) e partenze (se ne sono andati Fedi, Francesconi, Pesci, Buscema, Lucchesi e Rus). A Margine Coperta oggi dirigerà Giampiero Marongiu di Livorno, assistito da Pierpaolo Braga di Pisa e Edoardo Bo di Livorno. Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 2 Bartoli (05), 3 Terigi, 5 Laucci; 7 Szabo, 6 Aquilante, 4 S. Ceciarini (C), 10 Biagini, 8 Della Pina; 9 Bruzzi, 11 A. Remedi.

Qui Forte dei Marmi. Partita molto insidiosa per gli squali che non avranno in panchina il loro allenatore Luca Cagnoni, fermato dal giudice sportivo addirittura fino al prossimo 19 gennaio 2025. Le buone notizi però arrivano dal campo dato che rinetrano due titolarissimi: dalla squalifica Credendino in difesa e dall’infortunio Rodriguez in attacco (ma per il cubano va valutato il minutaggio). Forte-Urbino Taccola sarà arbitrata da Gabriele Giusti di Livorno, coadiuvato da Matteo Mucci di Pistoia e da Gabriele Grieco di Piombino. Nella formazione di Uliveto Terme manca per squalifica Zaccagnini (ex Viareggio). Nel Forte ci sono vari dubbi di formazione da sciogliere...e il modulo potrebbe anche essere un 4-4-2.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 5 Gentile (05), 2 Credendino, 6 Rocchiccioli, 3 Arcidiacono (07); 8 Papi, 4 Del Soldato; 11 N. Sodini, 10 Rodriguez (Lossi), 7 Tedeschi (C); 9 Maggi.