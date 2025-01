Promozione. Il Forte dei Marmi si concede il "bis» in trasferta. Versiliesi sul velluto sul campo del fanalino di coda

viaccia

forte dei Marmi

VIACCIA: Cecconi, Nocentini (36’ st Pittala), Bashkimi, Sforzi (27’ st Virdo), Torcasso, Ferroni, Vannucci (12’ st Ridolfi), Fofana, Yahon Mande (43’ st Bellucci), Caca (16’ st Querci), Rozzi. (A disposizione: Calvani, Varago, Baldi, Aiello). All. Alessio Giugni.

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Del Soldato, Gentile (23’ st Sancredi), Papi, F. Sodini, Cardillo, Tedeschi, Bresciani, Maggi (41’ st Manfredi), Rodriguez, N. Sodini (34’ st Alberti). (A disposizione: Arrighi, Seriani, Credendino, Valori, Tonacci). All. Luca Cagnoni.

Arbitro: Manuel Erriquez di Firenzes (assistenti di linea Gabriele Checchi di Viareggio e Francesco Ballarino di Firenze).

Reti: 36’ pt Tedeschi (F); 14’ st N. Sodini (F).

Note: ammonito Maggi (F); angoli 6-5 per il Forte dei Marmi; recupero 1’ pt e 4’ st.

PRATO – Secondo successo di seguito senza prender gol per il Forte dei Marmi che ritrova Luca Cagnoni in panchina dopo la lunga squalifica a tempo... e si appresta anche a riabbracciare il lungodegente difensore Luca Vaira. Proprio dietro però mancavano sia Credendino (presente in panchina ma solo per onor di firma) e Rocchiccioli (febbricitante). Out pure il terzino 2007 Arcidiacono. Così ecco l’adattamento del super-jolly Del Soldato esterno basso. L’altra assenza nota era quella di capitan Lossi. In mediana stringe i denti Papi. Al “Ribelli“ di Prato contro l’ultima della classe Viaccia gli squali fortemarmini si mangiano qualche gol di troppo. Il match sarebbe potuto finire con un passivo più ampio. Alla fine la decidono un gol per tempo. Nel primo di Tedeschi che risolve una mischia in area sottomisura dopo punizione di Rodriguez respinta corta dal portiere. Nel secondo Nicola Sodini, su spunto di Tedeschi, mette il raddoppio.