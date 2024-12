Promozione. Il Forte dei Marmi detta legge. Cinque gol e partita senza storia

FORTE DEI MARMI – Partita senza storia al “Necchi-Balloni“ dove già nel primo tempo si vedono tutti i tanti gol del match. Il Forte dei Marmi, con in panchina Paolo Malfanti (allenatore dei Giovanissimi degli squali) a sostituire lo squalificato Luca Cagnoni (fermato fino al 19 gennaio), detta legge sul tappeto verde di casa e sblocca presto il match con capitan Lossi. La sfida prende una piega perfetta per i fortemarmini che affosseranno gli ospiti con una manita. All’Urbino Taccola non basta il gol della bandiera del viareggino Tommaso Fazzini. La squadra di Polzella chiuderà in 9 per le espulsioni di Fabbrini a metà primo tempo e di Aliotta ad inizio secondo. Nel Forte segnano Lossi, Nicola Sodini, ’Jack’ Tedeschi (che su rigore fa il 150° gol in maglia fortemarmina) e infine bomber Maggi con doppietta.