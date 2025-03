Promozione. Il Masi Torello si illude con Quarella, ma il Petroniano rimedia e fa pari

Petroniano

1

Masi-Voghiera

1

PETRONIANO: Verardi, Malagoli, Pierdomenico (1’ st Gamberini), Kamga, Canè (1’ st Bologna), Cuppini, Fotso, Cordoni (22’ pt Maestri), Tonelli (44’ st Faggioli), Novi, Macchiaroli (1’ st Serra). All.: Ronzani.

MASI-VOGHIERA: Bianconi, Ghali, Tosse, Boschini, E. Quarella, Cattin, Chiossi, Nannini, Toffano, Maione, Maistrello. All.: Lega.

Arbitro: Visani di Faenza.

Reti: 40’ pt E. Quarella (M), 32’ st Serra (P).

Note: ammoniti: Maestri (P), Bologna (P), Boschini (M). Espulso: Kamga (P) al 42’ st.

Termina in pareggio per 1-1 la sfida tra Petroniano e Masi Voghiera. Primo tempo che vede i padroni di casa partire più aggressivi del Masi Voghiera, che al contrario faticano a trovare la confidenza nell’impostare il gioco. I padroni di casa si rendono pericolosi un paio di volte sotto rete ma senza impensierire troppo l’estremo difensore avversario. Il primo tempo sembra doversi concludere in pareggio, ma una piccola distrazione da parte della difesa, costa un gol al Petroniano. Al 40esimo, grazie a Quarella, gli ospiti si portano in vantaggio. Il numero 5 viene lasciato solo al limite dell’area, la difesa si apre troppo, e avendo strada libera prova la conclusione che finisce in rete. Nel secondo tempo il Masi si chiude e lascia dominare il gioco agli avversari. Strategia che sembra funzionare per i primi minuti, perché al 73esimo il Petroniano ristabilisce il pareggio, grazie a Serra. Gli ospiti concedono una punizione da una mattonella pericolosa. Il numero 18 si incarica della responsabilità e punta dritto in porta, insaccando alle spalle del portiere. La partita si ristabilizza, il Masi si ributta avanti per tentare il gol vittoria negli ultimi minuti rimasti, ma finisce così.