Promozione. "Il mio Trodica ha un solo risultato: la vittoria»

Roberto Buratti, allenatore del Trodica, presenta la decima giornata del girone B di Promozione che propone sfide interessanti.

Porto Sant’Elpidio-Sangiorgese Monterubbianese: "Penso che possa finire in parità il derby, ritengo la Sangiorgese una formazione quadrata che presto lascerà l’ultimo posto"

Aurora Treia-Vigor Montecosaro: "Ritengo che possa vincere l’Aurora Treia perché è ora che centri il successo e perché è più forte sul piano tecnico degli avversari".

Elpidiense Cascinare-Casette Verdini: "È il classico testacoda, da un lato c’è l’Elpidiense Cascinare che sul suo campo è da prendere con le pinze, dall’altra parte un Casette Verdini in grande forma. Può finire in parità".

Grottammare-Palmense: "A me piace il Grottammare che ha un bel mix tra giovani ed esperti, ritengo che possa vincere la squadra di casa".

Settempeda-Corridonia: "La Settempeda in casa gioca molto bene, invece il Corridonia sta attraversando un momento difficile: 1".

Cluentina-Azzurra Colli: "Per la Cluentina è in periodo complicato, l’Azzurra Colli è una formazione molto forte e può tornare a casa con i 3 punti".

Montegiorgio-Azzurra Sbt: "Ecco una partita tra squadre di corsa, può uscire fuori un pareggio".

Trodica-Monticelli: "Noi dobbiamo vincere, punto e basta. Oltretutto giochiamo anche in casa dove abbiamo già buttato via 2 punti. Serve la vittoria contro un Monticelli organizzato e ben allenato, ma ciò non toglie che dobbiamo centrare la vittoria".