Promozione. Il Misano frena con l’Edelweiss e ora è a rischio sorpasso

Nell’anticipo del sabato la capolista Misano non è riuscita a prendersi i tre punti sul campo dell’Edelweiss e ora è a rischio sorpasso. Alla prima della classe non sono bastati i gol realizzati da Gomes e Simoncelli. Lo Young Santarcangelo oggi torna al ’Mazzola’ per affrontare il Bellariva Virtus, mentre il Riccione 1926 andrà a bussare alla porta del Civitella. Match casalingo per il Verucchio contro la Savignanese.

Promozione. Girone D (30 giornata, ore 14.30): Cervia United-Stella, Civitella-Riccione, Classe-Bakia Cesenatico, Young Santarcangelo-Bellariva Virtus, Sparta Castelbolognese-Forlimpopoli, Fratta Terme-Diegaro, San Pietro in Vincoli-Frugesport, Verucchio-Savignanese. Ieri: Edelweiss-Misano 2-2.

Classifica: Misano 67; Fratta Terme 65; Young Santarcangelo 63; Riccione 53; Cervia United 49; Diegaro 47; Classe 44; Bakia Cesenatico 43; Civitella 36; Savignanese 35; Stella 34; San Pietro in Vincoli, Sparta Castelbolognese 33; Forlimpopoli 30; Bellariva Virtus 27; Edelweiss 25; Verucchio 23; Frugesport 19.