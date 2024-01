Promozione: il Montagnano fermato dal Pienza

AREZZO

Inizia con il botto il 2024 della Sansovino che tiene il passo della capolista Affrico e soprattutto sale al secondo posto in classifica raggiungendo il Grassina con 27 punti. Merito della vittoria roboante in casa contro il Montalcino. La squadra di Testini prende gol dopo 11’ da D’Aniello che porta in vantaggio gli ospiti ma Bonechi in un quarto d’ora – dal 15’ al 30’ – pareggia e ribalta l’incontro. Nella ripresa Mirante aumento il divario siglando il 3-1 e dieci minuti dopo cala il poker. Prima del triplice fischio arriva anche il 5-1 grazie a Sodiq, alla prima rete con la maglia della Sansovino. La rete di D’Aniello all’82’ rende solo meno amaro il ko degli ospiti mentre i padroni di casa festeggiano i primi tre punti dell’anno nuovo. Intanto la capolista Affrico continua a vincere tenendo il distacco sulla seconda a sette punti con la rete di Gori che serve per battere il Fiesole. Per il Grassina pareggio a reti bianche contro il Casentino Academy che tiene botta superando questo esame di maturità e proseguendo quindi nel muovere la propria classifica, restando lontano dalle zone calde. Pari a reti bianche anche per il Subbiano. Anche per i ragazzi di Luca Giusti il punto contro l’Antella, quarta della classe, è sicuramente la prova di una maturità raggiunta che lascia ben sperare in vista del girone di ritorno per provare magari ad alzare l’asticella.

La prima giornata dell’anno nuovo, tranne che per la Sansovino, è stata all’insegna dei pareggi per le aretine. Oltre a Casentino e Subbiano basta vedere il Montagnano. I ragazzi di Laurenzi non vanno oltre lo 0-0 contro il Pienza nello scontro diretto che interessava la zona rossa. Per il Pienza un pari che serve fino ad un certo punto visto che i senesi restano al penultimo posto con 14 punti, con quattro lunghezze sul fanalino di coda Lucignano. Gli amaranto infatti non sono riusciti a trovare punti in casa del Torrenieri, ma il pari aiuta anche a trovare convinzione e morale. Pari anche per l’Alberoro nello scontro diretto in casa della Settignanese. Accade tutto nel primo tempo: i ragazzi di Bernacchia passano con Bindi, la Settignanese pareggia al 45’ con Vecchi. Vittoria intanto per la Chiantigiana che batte di misura il Torrita per 1-0 con gol di Minucci al 39’ e resta in scia nei playoff.