Promozione. Il Montelupo ribalta il San Miniato. Festa per la seconda vittoria di fila

SAN MINIATO BASSO

1

MONTELUPO

2

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Cittadini, Bucalossi, Fioravanti, Campolmi, Borghini F., Di Benedetto, Ercoli, Vanni (75’ Alesso), Demi (75’ Dussol), Menconi (85’ Gaye). A disp.: Cappellini, Testi, Riccomi, Schifano, Neri, Gallina. All.: Gangoni.

MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cerrini (80’ Cintelli), Tremolanti, Corsinovi, Alicontri (10’ Marrazzo), Cupo, Ulivieri, Torrente, Ndaw, Masoni (80’ Beconcini). A disp.: Consani, Peragnoli, Sparaciari, Marchi. All.: Lucchesi.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Reti: 63’ Demi; 67’ Torrente; 75’ Ulivieri.

SAN MINIATO BASSO – Seconda vittoria consecutiva per il Montelupo, che espugna il Pagni di San Miniato ed entra in zona play-off. Primo tempo per la verità un po’ contratto da parte degli amaranto, a causa anche dell’infortunio in avvio di Alicontri, che soffrono la maggior verve dei locali. Su un campo molto pesante il San Miniato Basso si rende però pericoloso solo una volta con Di Benedetto, bravo Lensi a deviarne la conclusione sul palo. Nella ripresa la gara si fa più equilibrata, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio con una bella giocata di Demi al 65’ su invito dello stesso Di Benedetto. Immediata, però, la reazione del Montelupo che prima pareggia con una bella girata in area di Torrente, pescato da Ndaw, al 67’ e poi sorpassa al 75’ con Ulivieri (nella foto) in mischia sugli sviluppi di una punizione guadagnata dal giovane Cerrini, dopo l’ennesima discesa sulla sinistra. Nel finale poi gli uomini di Lucchesi amministrano bene il vantaggio andando anche in un paio di circostanze vicini al terzo gol. Con questo successo il Montelupo scavalca il Centro Storico Lebowski e si porta a quota 22 insieme al Saline.