Promozione. Il Montelupo spreca un’occasione. Il pareggio lascia l’amaro in bocca

Montelupo

1

Centro Stor.Lebowski

1

MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cupo, Tremolanti, Ferrmaca (60’ Bartolozzi), Alicontri, Marrazzo (73’ Corsinovi), Ulivieri, Torrente (73’ Masoni), Ndaw (83’ Caparrini), Cintelli (80’ Cerrini). A disp.: Consani, Peragnoli, Sparaciari, Marchi. All.: Lucchesi

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Onori, Prunecchi, Burchielli, Quadri, Borgioli, Giuntoli, Diaby, Mazzoli, Ciancaleoni, Calbi, Cianferoni. A disp.: Pagani, Biffoli, Mina, Ciabatti, Fathou, Nicolosi, Magnolfi, Emili, Pancani. All.: Miliani

Arbitro: Marchi di Siena

Reti: 45’ Torrente; 73’ Ciancaleoni

MONTELUPO FIORENTINO – Un punto a testa al Castellani nello scontro play-off tra Montelupo Fiorentino e Centro Storico Lebowski. Alla fine dei novanta minuti, le squadre si sono spartite la posta in palio al termine di un match in cui il pareggio è appaero, tutto sommato, il risultato più giusto. Una conclusione che, però, ha finito per lasciare qualche rammarico in più proprio fra le fila degli amaranto locali.

Nel corso del primo tempo, le due compagini si rispettano, si schierano in campo con due moduli speculari e di emozioni ce ne sono poche. Gli ospiti lasciano l’iniziativa ai padroni di casa per provare poi a trovare spazi in ripartenza, ma è la squadra di Lucchesi a passare in vantaggio poco prima dell’intervallo.

Da una decina di minuti, infatti, gli amaranto si erano un po’ abbassati, ma su un contropiede un delizioso lancio di Ferrmaca innesca Ndaw, che salta il diretto avversario e mette in area per Torrente, abile ad anticipare il proprio marcatore e a girare in rete.

Nella ripresa il Montelupo controlla bene, almeno fino al 73’ quando il Lebowski trova il pari su una palla inattiva. Sugli sviluppi di un corner, infatti, Giuntoli prolunga di testa sul secondo palo dove irrompe Giancaleone che segna il gol dell’1-1. Nel finale, però, è il Montelupo ad avere la chance all’88’ per portarsi a casa l’intera posta in palio: Bartolozzi, liberato da Pucci, si presenta a tu per tu con il portiere e calcia in diagonale, ma la palla esce di un soffio sul fondo a fil di palo.