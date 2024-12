Promozione. Il Pienza non riesce a costruire bene. Pari a reti inviolate

Pienza

0

Viciomaggio

0

PIENZA: Biagiotti, Berardi, Bonari, Pecci (72’ Ajdini), Guerra, Bianciardi, Veliz Coccolo (72’ Rosati), Camillucci, Venuto, Alessi (65’ Valente), Begnardi. A disposizione Pelliccione, Barbieri, Marku, Martinez, Vannini, Pinsuti. All. Camillucci.

VICIOMAGGIO: Poponcini, Nocciolini F., Nocciolini L., Bega (88’ Salvi), Iscaro (20’ Fragala, 62’ Morelli), Minatti, Pernici, Benucci, Bighellini (75’ Saputo), Salvadori (79’ Kakaci), Fei. A disposizione Castellucci, Rossi, Billi, Gallorini. All. Violetti.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto; assistenti Sordi e Ballarino di Firenze.

PIENZA – Partita un po’ confusa, abbastanza vivace ma con scarse idee. Inizia bene il Viciomaggio che al 10’ scocca un tiro deviato sopra la traversa da Biagiotti. Al 13’ è Bighellini a sprecare. Il Pienza si vede al 30’ con un bel tiro che impegna Poponcini. Al 51’ palo interno di Venuto ed al 55’ altro legno di Pecci. Viciomaggio insidioso solo in una circostanza. Finale in mano ai biancorossi ma il sospirato gol non arriva. G.S.