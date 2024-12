Promozione. Il Pietrasanta è campione d’inverno. Tedeschi fa il 150° gol con il Forte

Campione d’inverno il Pietrasanta che esce dal nebbione di Margine Coperta con un punto che permette comunque ai biancocelesti di conservare il primato solitario in classifica nel girone A di Promozione (nell’ultima d’andata il San Giuliano ottiene il suo 2° pari di fila e si fa agganciare al 2° posto dalla Cerretese, a -2 dalla capolista pietrasantina... che intanto continua a godersi un Raoul Szabo mai così prolifico (7° gol per lui in questo campionato) ed un Fabio Biagini che a 39 anni sta vivendo una “nuova“ seconda giovinezza.

E a proposito di gol... quanto era atteso il 150° sigillo con la maglia del Forte dei Marmi (prima Atletico) di Giacomo Tedeschi, poi adeguatamente festeggiato in pieno “Emiliano Ulivi style“ con tanto di maglia celebrativa. Fra l’altro curiosità vuole che nella stessa domenica si siano sbloccati contemporaneamente i due simboli del club Tedeschi su rigore e capitan Gianmarco Lossi (poi infortunatosi) su punizione che erano entrambi ancora a quota 0 gol in questa stagione. Il Forte ha strapazzato 5-1 l’Urbino Taccola mettendo nuovamente in vetrina il suo bomber Alessandro Maggi (salito con la doppietta a 7 sigilli).

Mercato. Si accasano in questo girone due top centravanti versiliesi: Federico Mengali (ex Mobilieri Ponsacco) va alla Pontremolese per il dopo Mario Verona raggiungendo Gabriele Ceciarini mentre Giacomo Petracci (tagliato dall’Urbino Taccola) ha firmato con il Firenze Ovest.