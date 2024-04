PROMOZIONE - IL PUNTO. Castelnuovo, Bondi:: "Ci hanno girato male gli episodi»

Una giornata non felice in Mugello per il Castelnuovo che, nell’arco di due minuti, prima sbaglia un rigore e, poi, si fa infilare dai locali per l’ 1 a 0 finale. Insomma, un brutto ritorno alla realtà, dopo la vendemmiata per 5-1 con il Casalguidi e le due settimane di sospensione pasquale del campionato.

Ora di nuovo è a rischio l’obiettivo di quest’anno della società gialloblu e, cioè, quello di rientrare nella zona play-off. Dal quinto posto della Pontremolese, a 46, nell’arco di due punti ci sono: Larcianese, Castelnuovo, San Piero a Sieve e Lampo Meridien. Insomma, è pronosticabile una volata fino all’ultima giornata e, a parità di punteggio, si passerà a valutare anche gli scontri diretti.

In Mugello mancava il difensore Riccardo Biagioni e il suo rientro, domenica, con il Viareggio, altra delusa della giornata, darà ulteriore solidità al reparto difensivo. Peccato per quel rigore che Tersigni si è fatto parare. Il ragazzo, invece, era stato molto bravo a Larciano, nella terza giornata dell’andata, quando, dal dischetto, aveva deciso la partita.

"Purtroppo nel calcio contano gli episodi – commenta il presidente Francolino Bondi – e, per noi, domenica scorsa, non sono andati per il verso giusto. Era una partita equilibrata e, se fossimo passati in vantaggio, sicuramente sarebbe andata a finire in un altro modo".

Si ferma, dunque, dopo dodici risultati utili consecutivi la serie positiva del Castelnuovo con il Luco, "bestia nera" dei gialloblu: i mugellani avevano vinto anche all’andata. Evidentemente la lunga pausa pasquale ha interrotto qualcosa nei meccanismi di una squadra che avrebbe meritato miglior sorte. Ora si dovrà ricaricare le pile, in vista del derby di domenica prossima contro la capolista Viareggio.

Dino Magistrelli