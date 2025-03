Promozione, il punto: il dg del Valfoglia dopo il ko con la capolista Fermignanese. Rossi: "Rigore giusto ma perdere così al 95’ fa molto male»

Sia la capolista (Fermignanese) che la sua vice (Jesina) ritrovano il successo e la distanza tra le due (1 punto) non cambia. Rallenta ancora il Marina e i punti di differenza dalla capolista da 7 passano a 10. In quarta piazza staziona il Vismara (a meno11). Considerando che da qui alla fine sono rimasti in palio solo 9 punti (3 partite) la lotta per la vittoria di campionato è ormai una cosa tra Fermignanese e Jesina e per un match tutto da ‘gustare’ le due squadre si affronteranno tra loro (a Fermignano) nella penultima giornata (6 aprile).

La volata finale. La Fermignanese nel prossimo turno sarà a Lunano, poi ospiterà la Jesina e infine chiuderà a Gabicce. La Jesina domenica ospiterà il Marina, poi giocherà il big match di Fermignano e concluderà il torneo affrontando in casa il Moie Vallesina.

Il derby. "Vittoria sofferta contro il Valfoglia – ammette il mister della Fermignanese Simone Pazzaglia – perché arrivata poco prima della fine ma più che meritata per quanto fatto in campo. Abbiamo concesso un paio di ripartenze pericolose dove abbiamo rischiato di prendere gol ma per il resto abbiamo sempre fatto la partita, preso un palo, una traversa e creato diverse occasioni. Grande merito ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine". Dall’altra parte quello del Valfoglia il commento è del dg Andrea Rossi: "Quando si perde una partita al 95° minuto su rigore (giusto) nell’unica disattenzione difensiva della partita, rimane amarezza indipendentemente dal fatto che di fronte c’era la prima della classe. Amarezza ancora più accentuata, pensando alle 2 clamorose occasioni da rete capitate nella ripresa sui piedi di Cirilli sul risultato di 0 a 0. Il calcio è questo, ti toglie e ti dà nella stessa misura, in quanto anche a noi a Gabicce è successo di pareggiare negli ultimi secondi dal triplice fischio. Il Fermignano è un’ottima squadra e merita la classifica che ha. Noi abbiamo fatto una buona partita, siamo usciti dal campo a testa alta, senza purtroppo raccogliere niente".

Sedicesimo punto nelle ultime otto partite per il Lunano che si sta tirando fuori ‘alla grande’ dalla precaria posizione che aveva fino a poco tempo fa. "Sabato la squadra ha disputato una grandissima partita di carattere e di fame – dice il diesse del Lunano Matteo Dominici – il Marina non ci ha mai preoccupato durante la partita, siamo stati bravi a non concedergli niente e a sfruttare i loro punti deboli per portare a casa i tre punti. Faccio ancora i complimenti a tutta la squadra al mister e a tutto lo staff".

Vittoria importante per il Vismara contro l’Appignanese. "Altra partita di spessore – sottolinea il mister Pierangelo Fulgini – contro un avversario, l’Appignano, tutt’altro che facile e che tentava di tenere accesa ancora una fievole fiammella di speranza per evitare la retrocessione. Stiamo facendo un grande torneo".

Il commento del ds del Gabicce Gradara Gabriele Magi dopo la sconfitta con la Jesina: "Avremmo meritato almeno un punto, abbiamo messo alle corde un avversario quotato, purtroppo oltre a non sfruttare occasioni da rete importanti siamo incappati in una giornata negativa dell’arbitro assolutamente non all’altezza: la rete del 2-1 è nata da una rimessa laterale a nostro favore; Paradisi, già ammonito, è stato protagonista di due falli da giallo; l’espulsione di Tombari, pur se nel recupero, è stata gratuita. Purtroppo, ultimamente non siamo fortunati con i direttori di gara: contro la Vigor Castelfidardo, per una giocata da volley in area di un difensore avversario, non ci è stato assegnato un rigore evidente che ci avrebbe potuto regalare i tre punti".

Oggi Coppa. Oggi (ore 16) semifinale di ritorno Atletico Azzurra Colli-Trodica. Trodica favorito (andata 4-0). La vincente affronta in finale il Marina che aveva eliminato il S.Orso.

Amedeo Pisciolini