Promozione - Il punto. Martinelli: "Derby amaro, ma il Pieve deve crederci»

I complimenti al Pieve Fosciana, i punti al Viareggio: questa in sintesi la trasferta del "Marco Polo" per i garfagnini, autori di una buona prestazione, cui, però, non ha fatto seguito un risultato giusto, con l’1 a 4 finale fin troppo penalizzante per i ragazzi di Martinelli.

"Un vero peccato – afferma il tecnico – : mi dispiace molto per questa sconfitta, visto che nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, siamo passati in vantaggio ed abbiamo condotto la gara per lunghi tratti. Da un nostro errore individuale è nato il pari; poi un salvataggio sulla linea prima dell’intervallo ed un palo in avvio di ripresa. Il brutto infortunio del portiere Regoli è stato l’inizio dello sfortunato finale: siamo andati sotto ed il Viareggio, dall’alto del suo maggior tasso tecnico, ha fatto la differenza, riuscendo anche a dilagare".

"Ora, però, – aggiunge Martinelli – pensiamo subito alla sfida interna con il Pietrasanta, in un turno infrasettimanale molto difficile, ma in cui dobbiamo assolutamente fare punti". Domani si torna, infatti, già in campo: alle ore 15, a San Romano, altro derby: necessario recuperare le energie per cercare una prova di sostanza che, oltre ai complimenti, porti punti fondamentali.

Flavio Berlingacci