PROMOZIONE - IL PUNTO. Martinelli: "Ora il Pieve Fosciana deve crederci»

"Dovremmo sempre giocare così, con questa intensità, con questa voglia di fare risultato, lottando su ogni pallone". Queste le considerazioni dell’allenatore del Pieve Fosciana, Daniele Martinelli, dopo il fondamnetale successo sul Maliseti Seano: tre punti di inestimabile valore che, in un certo senso, rilanciano i garfagnini, ancora all’ultimo posto, ma con rinnovata fiducia per i prossimi impegni. Accorciare le distanze sulle rivali è, infatti, basilare,

"Ora dobbiamo trovare continuità – puntualizza il tecnico versiliese – alla sua 500ª panchina fra i dilettanti – con l’intento di fare punti contro chiunque per puntare al terz’ultimo posto, obiettivo alla nostra portata per conquistare i play-out, l’unico modo per continuare a sperare nella salvezza. In questo scontro diretto con il Maliseti potevamo segnare altre reti e vincere più agevolmente: loro, in pratica, non hanno fatto niente e le occasioni più ghiotte sono state per il Pieve Fosciana che ha avuto solo il torto di non riuscire a chiudere una gara dominata".

"Per una volta, però – chiude Martinelli – , posso fare i complimenti ai ragazzi che hanno interpretato bene una partita importantissima, giocando con personalità e applicazione dal primo all’ultimo minuto. Andiamo avanti così, con la consapevolezza di poter disputare il resto del campionato con rinnovata fiducia, cercando, ripeto, di fare più punti possibile: già a cominciare da domenica prossima, nonostante la difficile trasferta di Casalguidi".

Flavio Berlingacci