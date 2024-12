Promozione - IL PUNTO. Moretti: "Grave ko per il Marginone, ora vietato sbagliare»

Una sconfitta che brucia, quella rimediata domenica dal Marginone, in casa, contro l’Intercomunale Monsummano, in uno scontro diretto. "Siamo molto amareggiati – ha commentato Moretti – per l’epilogo di questo scontro diretto. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti che per noi erano veramente importanti. Nonostante un buon primo tempo. Nella ripresa abbiamo dovuto fare a meno di due pedine importanti come Carlini e Casali ed inevitabilmente ne abbiamo risentito".

"Dovremo fare tesoro di questa sconfitta – dice il trainer – e cercare di correggere i nostri errori. Durante queste festività natalizie proveremo a ripartire, perché alla ripresa ci aspetta un girone di ritorno molto tosto, dove non potremo più commettere errori. Il 5 gennaio saremo attesi da un altro scontro diretto contro il Firenze Ovest che si trova nella nostra stessa posizione di classifica a pari punti".

Al. Lomb.

