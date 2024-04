PROMOZIONE - IL PUNTO. Pieve, Martinelli:: "Ko a testa alta»

"Quella contro la Real Cerretese è un po’ la fotografia della nostra stagione: una buona prestazione, poca concretezza e veniamo puniti al primo errore, per un’altra sconfitta". Queste le parole del tecnico Daniele Martinelli di un Pieve Fosciana che non vede l’ora di finire questo suo tribolato campionato. "Abbiamo giocato un primo tempo bellissimo – puntualizza il trainer – , tenendo testa ad un avversario forte e quotato, che occupa la parte alta della classifica. Siamo riusciti a limitare molto la Real Cerretese e ad essere anche pericolosi. Purtroppo, però, come accaduto spesso, alla prima disattenzione veniamo severamente puniti e l’errore di Regoli ha spianato la strada ai fiorentini che, poi, sono stati cinici ed hanno chiuso la gara. I ragazzi sono stati, comunque, encomiabili fino al termine, con tanto orgogoglio e voglia di finire a testa alta, senza mollare, nonostante le sconfitte. Chiaramente la situazione è molto difficile, ma ci impegneremo al massimo delle nostre possibilità fino all’ultima partita: poi penseremo al futuro". Ormai la retrocessione in Prima categoria è quasi matematica.

F. B.