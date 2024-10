Promozione. Il Riccione batte la capolista Misano

Il Riccione 1926 vince d’anticipo il derby casalingo contro la capolista, ormai ex, Misano (1-0). A decidere il match il gol realizzato da Cremonini. Brutta sconfitta per il Verucchio sul campo del Fratta Terme, ora capolista (4-0). Tante anche le gare di oggi. Lo Young Santarcangelo viaggia in casa del Civitella, Bellariva sul campo del Frugesport.

Promozione, girone D (6ª giornata, ore 15.30): Bakia Cesenatico-Stella, Civitella-Young Santarcangelo, Classe-Sparta Castelbolognese, Diegaro-Forlimpopoli, Edelweiss-Savignanese, Frugesport-Bellariva Virtus, San Pietro in Vincoli-Cervia. Ieri: Riccione-Misano 1-0, Fratta Terme-Verucchio 4-0.

Classifica: Fratta Terme 13; Misano 12; Bakia 10; Cervia United 9; Young Santarcangelo, Riccione 1926 8; Stella, Forlimpopoli 7; Classe 6; Sparta Castelbolognese 5; Diegaro, San Pietro in Vincoli, Savignanese, Verucchio 4; Frugesport, Civitella 3; Edelweiss, Bellariva Virtus 0.