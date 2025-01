Promozione. Il Rimini resta ancora a riposo, la Femminile torna a fare sul serio

Il ritorno in campo dopo la sosta invernale per le squadre del campionato di Promozione è dietro l’angolo. Ma non per il Rimini. Le biancorosse infatti hanno già disputato la partita della terza giornata con lo Sporting Scandiano, unico match di quel turno disputato. Tutte le altre partite di quella giornata verranno giocate domenica e tra queste ci sono anche i novanta minuti che la squadra B Femminile Riccione dovrà affrontare sul campo dell’Hic Sunt Leones. L’obiettivo delle romagnole è quello di battersela alla pari contro una squadra che sin qui ha messo insieme un solo punto in più in classifica. Per il ritorno in campo del Rimini bisognerà attendere il secondo giorno di febbraio, prima gara del girone di ritorno. Quando le biancorosse affronteranno il Pgs Smile.

Classifica: Rimini, Sammartinese 16; Real Sala Bolognese, Pgs Smile, Sporting Scandiano 15; Real Sala Bolognese 12; Femminile Riccione squadra B 7; Hic Sunt Leones 6; Granata 3; Centro Polivalente Limidi 0. Fuori classifica: Femminile Riccione squadra B 7.