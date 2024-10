Promozione. Il ritorno di Giugni. E’ il mister del Viaccia

A volte ritornano. Viaccia ha un nuovo allenatore per la prima squadra, dopo l’esonero di Andrea Bellini. A guidare il gruppo nel prosieguo della stagione sarà Alessio Giugni, una vecchia conoscenza dell’ambiente biancorosso, visto che fu lui il tecnico artefice del salto dalla prima categoria alla Promozione, dopo aver giocato con la maglia del Viaccia nella parte finale della sua carriera di attaccante. "Ho scelto di tornare a Viaccia perché sono sempre rimasto molto legato a questa società, che è la prima che mi ha fatto esordire da allenatore nel calcio dei grandi – commenta il nuovo tecnico della prima squadra – . Ho molta riconoscenza nei confronti di tutto l’ambiente e quando mi è stato chiesto di dare una mano non ci ho pensato nemmeno un minuto". Il nuovo allenatore ha già fatto un primo allenamento con la squadra e ha le idee chiare su quali saranno i primi passi per invertire il trend negativo: "La squadra è molto giovane e ha dovuto far fronte a varie assenze per infortunio. Dobbiamo cercare di dare una scossa, di riaccendere una scintilla in questi ragazzi, che ovviamente hanno gambe, fiato, corsa e voglia, ma che potranno peccare un po’ di esperienza – insiste Giugni –. L’impegno non è mai mancato, sono mancati alcuni risultati e come spesso accade è calata la fiducia mentale. Le squadre giovani vivono spesso di entusiasmo in positivo, quando riescono a fare risultati in serie, e al tempo stesso accusano molto di più i periodi negativi". In effetti sono trascorse soltanto 4 giornate dall’inizio della stagione nel girone A di Promozione e, malgrado gli zero punti in classifica, il tempo per recuperare c’è: "Ho visto che le avversarie per la salvezza non sono poi così distanziate. Un passo alla volta, con calma, dovremo prima di tutto ritrovare fiducia e rientrare in questo gruppetto – conclude l’allenatore del Viaccia –. La squadra sa di non aver fatto bene in questo avvio di campionato e ho trovato una gran voglia di rivalsa in tutti i giocatori. Carburante positivo per la rincorsa alla permanenza in categoria".

L.M.