Promozione. Il Subbiano gioca d’anticipo

Sfida salvezza nell’anticipo della 15esima giornata del campionato di Promozione. Questo pomeriggio alle 14.30 ecco il Subbiano ospitare tra le mura amiche il Viciomaggio. una sfida da brividi quella tra i gialloblù di Guidotti e i biancoverdi di Violetti. I padroni di casa sono penultimi in classifica con 10 punti all’attivo, reduci però dall’ottimo punto contro il San Piero a Sieve. Per il Viciomaggio invece vanta un punto in più, il terzultimo posto, e vuole cancellare il passo interno contro l’Audax Rufina. Una partita da non fallire in prossimità del giro di boa soprattutto per non perdere terreno dal primo posto utile per la salvezza, ad oggi, fissato a quota 16 punti in classifica.