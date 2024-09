Promozione. "Il Trodica è favorito. Aurora, gara delicata»

La quarta giornata di Promozione è presentata da Giulio Spadoni, diesse dell’Azzurra Colli e in passato anche di Maceratese, Tolentino e Civitanovese.

Azzurra Sbt-Sangiorgese: "La Sangiorgese è partita malissimo e deve invertire la rotta a casa di un’Azzurra che è una discreta formazione. Sarà una gara equilibrata in cui l’Azzurra farà di tutto per fare valere il fattore campo".

Casette Verdini-Monticelli: "Si profila una bella gara tra un Casette, una buona squadra e animata da entusiasmo, di fronte ha nel Monticelli un undici equilibrato e che vanta una difesa forte".

Cluentina-Aurora Treia: "L’Aurora è partita tardi con la programmazione e ha fatto investimenti da una-due categorie superiori. Alla lunga verrà fuori considerando la qualità dell’organico e dell’allenatore, ora la Cluentina potrebbe approfittare del momento non ottimale degli avversari".

Elpidiense Cascinare-Palmense: "L’Elpidiense è partita male e cercherà di sfruttare il fattore campo, ma ha nella Palmense un avversario in grande forma".

Grottammare-Trodica: "Sulla carta il pronostico appare scontato essendo differenti i valori in gioco. Trodica ha fatto un mercato incredibile facendo investimenti di una-due categorie superiori e programmando per tempo, è una squadra rodata ed è la candidata principale per la vittoria finale".

Montegiorgio-Vigor Montecosaro: "Il Montegiorgio ha iniziato a marciare e vorrà sfruttare il fatto di giocare in casa per incamerare i 3 punti".

Settempeda-Porto Sant’Elpidio: "Per la Settempeda, una bella formazione, si profila una gara tosta perché il Porto Sant’Elpidio vanta un ottimo organico e non mi sorprende se uscisse la vittoria degli ospiti".

Azzurra Colli-Corridonia: "Noi siamo partiti bene, poi c’è stato il passo falso di sabato e siamo chiamati a riscattarci contro un Corridonia che conosce bene la categoria e ha in Ruzzier uno dei big della Promozione. Noi faremo di tutto per vincere sapendo che davanti avremo un avversario di di valore".