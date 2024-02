Promozione, il turno di oggi. Fermignanese battagliera, S.Orso perde i centrali difensivi

Il campionato di Promozione anticipa oggi cinque partite della quinta giornata del girone di ritorno. Dopo due terzi del cammino tutto è ancora in gioco, sia nei quartieri alti che in quelli bassi. Sul podio più alto c’è da domenica il Fabriano Cerreto. Dalla capolista a scendere nel raggio di 9 punti ci sono sette squadre e molto probabilmente saranno queste a giocarsi la vittoria finale e la griglia playoff. Dall’ultima (il Vismara) a salire nella forbice di 6 punti ci sono 6 compagini. Il programma odierno (ore 15).

Castelfrettese-Fabriano Cerreto. I cartai vengono da 17 risultati utili consecutivi, una lunga cavalcata coincisa con la conquista della prima posizione. Nell’ultimo turno hanno "strapazzato" l’Osimo Stazione e oggi vorrebbero allungare la striscia positiva. Di contro la Castelfrettese (penultima) non può fare sconti, ha l’obbligo di tentare la conquista dell’intera posta. Arbitra Luca Pasqualini della sezione di Macerata.

Barbara Monserra-Portuali Calcio Ancona. I padroni di casa che vengono dal pareggio sul campo del Villa San Martino, sono a metà classifica con un occhio alla zona playoff e quindi i 3 punti odierni le farebbero comodo. La posta in palio è però importante anche per gli avversari (secondi) che non vorrebbero perdere di vista la capolista. Arbitra Lorenzo Paoletti di

Fermo.

Moie Vallesina-Atletico Mondolfo Marotta. Il Moie è secondo e l’Atletico Mondolfo Marotta è penultimo divisi da 20 punti, con ciò nulla è scontato. I ragazzi di mister Spuri anche sabato scorso pur lasciando l’intera posta in palio al Gabicce Gradara hanno dimostrato di saperci fare. Arbitra Ciro Santoro di Pesaro.

Osimo Stazione-Fermignanese. "Partita difficile – ammette il portiere della Fermignanese Luca Fiorelli – dobbiamo continuare a rimanere in scia per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo recuperato alcuni ragazzi importanti, vedi Patarchi, baluardo della difesa. Veniamo da un grande risultato (battuta la capolista), ma rimaniamo ben saldi con i piedi per terra essendo questo un campionato molto equilibrato. Speriamo comunque di fare una bella prestazione e portare a casa un bel risultato". Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro.

Sant’Orso-Marina Calcio. "Una partita d’alta classifica – sottolinea il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini – tra due squadre che cercheranno di rimanerci. Noi abbiamo perso i due centrali difensivi, uno in maniera definitiva: Brocca, che per sua esperienza personale si trasferisce all’estero. L’altro è Fontana che è squalificato. Dovrò reinventare la difesa e in più si è fatto male il giovane Lepore , aspettiamo per lui il responso della risonanza magnetica. Comunque sia, noi vogliamo continuare ad essere protagonisti di questo campionato". Arbitro Michele Cesca di Macerata.

Domani: Gabicce Gradara- Villa San Martino; Unione Calcio Pergolese-Vismara 2008; Valfoglia- Biagio Nazzaro, questi ultimi in settimana hanno cambiato allenatore: al posto di Michele Domenichetti è arrivato Sauro Trillini.