Promozione. Il Viaccia è sul pezzo e lotta. Ma a spuntarla è Valdinievole

Valdinievole

1

Viaccia

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Casini, Lucchesi, Fioretti, Fanti, Ghimenti, Minardi, Isola, Ba, Rosati, Attinasi. A disp. Baldi, Conti, Torracchi, Francesconi, Musteqja, Del Sarto, Shiqeri, Rugiati, Rus. All. Fabbri.

VIACCIA: Cecconi, Guerci, Bashkimi, Sforzi, Torcasso, Ferroni, Baldi, Bartolozzi, Ridolfi, Rozzi, Michelozzi. A disp. Oliva, Nocentini, Raffaele, Melani, Aiello, Bacarella, Virdo, Vannucci, Tomberli. All. Giugni.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Reti: 73’ Casini

Tanto amaro in bocca per il Viaccia, che avrebbe meritato almeno un pareggio e invece esce sconfitto di misura dal campo del Valdinievole Montecatini, rimanendo fanalino di coda del girone A di Promozione con 5 punti.

Partita molto ben giocata dagli uomini di mister Giugni, che mettono in seria difficoltà i più quotati avversari sul piano del gioco, malgrado le assenze importanti. Nel primo tempo Ridolfi fallisce subito una buona opportunità per il vantaggio dei pratesi, complice il terreno di gioco non perfetto, fallendo una conclusione facile a tu per tu col portiere avversario.

I padroni di casa badano più che altro a difendersi, ma il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa ancora Viaccia in avanti. Stavolta Rozzi con una girata non trova lo specchio.

Anche Tomberli, subentrato dalla panchina, fallisce un facile tap-in non trovando il bersaglio grosso.

Nell’unica azione degna di nota il Montecatini però trova un gran gol con una bomba dalla distanza di Casini, che al 73’ indirizza la sfida.

Nel finale arriva il forcing dei pratesi, che colpiscono anche un palo in mischia con il colpo di testa di Ferroni, ma non riescono ad agguantare il meritato pareggio che avrebbe almeno fatto tirare una boccata di ossigeno nella bassa classifica a tutta la società.

L.M.