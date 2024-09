Promozione. Il Viaccia non bissa il successo. E resta inchiodata a zero punti

Viaccia

1

Fc Cubino

2

VIACCIA: Biancalani, Melani, Querci, Sforzi, Torcasso, Ferroni, Michelozzi, Bini, Nocentini, Hisely, Rozzi. A disp. Cecconi, Picchianti, Servillo, Bellucci, villani, Baldi, Bashkimi, Caca, Maiolino. All. Bellini.

FC CUBINO: Allegranti, Cocca, Khodin, Somigli, Fabbrini, Gabbrielli, Bussotti, Conti, Schenone, Marzoli, Paggetti. A disp. Lutzu, Martini, Sammicheli, Filice, Malizia, Cantini, Chiesi, Pelhuri, Tacchi. All. Bonciani.

Arbitro: Bello di Empoli.

Reti: 40’ Conti, 43’ Bussotti, 48’ Picchianti.

Il Viaccia non riesce a bissare il successo ottenuto in coppa contro il Cubino e stavolta viene sconfitto per 2-1 al "Chiavacci", rimanendo inchiodata a zero punti e pericolosamente in fondo alla classifica del girone A di Promozione. Una gara che per la verità non avrebbe visto demeritare i padroni di casa, penalizzati dalla solita difficoltà sui calci piazzati a sfavore. Bravi ad approfittarne i fiorentini, per due volte a segno in mischia e poi abili a difendere il risultato acquisito, complici le tante assenze offensive in casa pratese. Ma andiamo con ordine. Al termine di un primo tempo equilibrato, ma abbastanza avaro di emozioni la prima zampata in mischia sugli sviluppi di un corner è di Conti, che al 40’ porta in vantaggio la squadra di mister Bonciani. Tre minuti dopo arriva anche il raddoppio, sempre sugli sviluppi di un corner: stavolta il tocco decisivo, fra le proteste per fuorigioco dei locali, è di Bussotti per i fiorentini. Si va quindi al riposo con i padroni di casa sotto di due reti. Nella ripresa il Viaccia tenta subito di riaprire la partita e ci riesce al 48’ con la bordata dal limite di Picchianti, che finisce sotto l’incrocio, imparabile per il portiere ospite. Malgrado i tentativi successivi della squadra allenata da Bellini di agguantare almeno il pareggio, però, la difesa ospite si chiude a riccio e con una certa esperienza il Cubino inizia anche a giocare con la lancetta dei minuti, riuscendo alla fine a portare a casa la terza vittoria in tre partite e a confermarsi al vertice della classifica a punteggio pieno.

L.M.