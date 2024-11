Promozione. Il Viaccia si mangia le mani. Parte alla grande, si fa raggiungere

Viaccia

VIACCIA: Cecconi, Querci, Bashkimi, Servillo, Maiolino, Ferroni, Melani, Bartolozzi, Hisely, Ridolfi, Michelozzi. All.: Giugni.

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Monti, Meucci, Tramacere Falco, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Pieri. All.: Petroni.

Arbitro: Nafra di Valdarno.

Reti: 20’ e 88’ Fedi, 45’ Maiolino, 70’ (r) e 75’ Bartolozzi, 95’ Bouhafa.

Mastica amarissimo il Viaccia, che accarezza la seconda vittoria stagionale, ma proprio in extremis viene raggiunto sul 3-3 dalla Real Cerretese. Tanti i rimpianti per la formazione locale, in vantaggio di due reti a un quarto d’ora dal termine e poi costretta ad accontentarsi di un pareggio che la fa rimanere fanalino di coda del girone A di Promozione con 5 punti. Partenza a rilento dei pratesi, che al 20’ incassano il gol del vantaggio ospite ad opera di Fedi. Pronta però la reazione dei ragazzi di mister Giugni sul finire della prima frazione. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Michelozzi centra la traversa con un gran tiro, il pallone torna in campo sulla testa di Maiolino che deposita in rete l’1-1 e manda le due squadre negli spogliatoi col risultato in perfetto equilibrio. Nella ripresa, dopo un paio di episodi dubbi in area di rigore ospite non ravvisati dal direttore di gara, arriva il penalty del sorpasso Viaccia per un fallo di mano. Dal dischetto Bartolozzi mantiene freddezza e non sbaglia. Poco dopo ancora Bartolozzi, dopo una azione personale e un grande assist di Rozzi, deposita in rete il gol del 3-1 che sembra chiudere il match. Nel finale però il Viaccia, complice la stanchezza, concede troppo terreno alla reazione della Real Cerretese, che ancora con Fedi trova il gol che riapre la partita all’88’. In pieno recupero, su un fuorigioco segnalato dal guardalinee ma non fischiato dal direttore di gara per la norma del vantaggio, la difesa pratese non riesce a ripartire, perde un brutto pallone e spiana la strada al gol del 3-3 di Bouhafa, che lascia il Viaccia con tanto amaro in bocca.

L. M.