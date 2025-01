Promozione. In trasferta il Castello fa fatica. Arriva un altro ko

Colli Marittimi 2

Castelfiorentino 0

COLLI MARITTIMI: Baroni, Bartorelli A., Cecchi, Bartorelli M., Ciampi, Camerini, Macchia, Mantilli, Bernardoni, Fotino, Remelli. A disp.: Bucciantini, Bacciu, Del Gratta, Bilanceri, Tronchi, Quaglia, Pellegrini, Accordino, Lepri. All.: Citi.

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Petri, Sebastiano, Chiti, Pisaneschi, Mancini, Locci, Bagnoli, Fontanelli, Cicali, Mhilli. A disp.: Neri, Castaldi, Guasti, Maltinti, Bianchi, Cartocci, Leoncini, Zohouli, Boye. All.: Bartalucci (squalificato).

Arbitro: Passaglia di Lucca.

Reti: 17’ Fotino, 71’ Pellegrini.

CECINA – Sul campo del Colli Marittimi una rete per tempo condanna il Castelfiorentino, che continua a faticare lontano dal Neri. A Cecina è arrivata la settima sconfitta esterna per i valdelsani, che in trasferta sono anche a secco di gol dal 17 novembre. Gara equilibrata fino al vantaggio locale, poi il Colli Marittimi gestisce bene senza mai rischiare. A metà ripresa il raddoppio che spazza via ogni velleità di rimonta del Castelfiorentino United.