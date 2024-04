Promozione, la capolista Affrico aumenta il divario. La Sansovino rallenta. Casentino ok con Lunghi

La Sansovino rallenta e l’Affrico ne approfitta. I fiorentini vincono di misura a Montalcino e a quattro turni dal termine portano il divario dal secondo posto dei savinesi a 10 punti. La Sansovino infatti non va oltre lo 0-0 in casa del Subbiano e di fatto potrebbe adesso concentrarsi sui playoff anche se la matematica certezza della promozione dell’Affrico non c’è. Per il Subbiano dell’ex Giusti un ottimo punto anche per muovere la classifica. Unico sorriso (per le aretine) quello del Casentino Academy che vola in casa della Chiantigiana. Vittoria nel segno di Lunghi che regola così i senesi. Per il Lucignano un passo falso contro il Torrita che toglie certezze alla prima dopo l’esonero di Gennaioli. Per fortuna non ne approfitta il Pienza di Peruzzi, formazione penultima della classe a più tre dal Lucignano, visto che a sua volta proprio il Pienza cade in casa contro il Grassina. Il Fiesole batte il Torrenieri (2-0) mentre in uno degli anticipi del sabato l’Antella batte la Settignanese 1-0 con il Montagnano che grazie a Svarups regola l’Alberoro, rafforzando il quarto posto in chiave playoff a cui oggi accederebbe.