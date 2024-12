Promozione. La capolista Belvedere anticipa con il Saline

Anticipo di campionato nel girone B di Promozione. Oggi infatti scende in campo la capolista. Il match tra Belvedere Grosseto e Saline si disputerà in anticipo oggi alle 14.30 alla "Corte degli Ulivi" di Roselle. Belvedere primo in classifica e reduce dalla vittoria per 3-0 sul campo della Geotermica, Saline che invece ha vinto 3-1 in casa nell’ultimo turno contro i Colli Marittimi ed è quinto in classifica. Belvedere che arriva a questa sfida ritrovando Leonardo Costanzo, al rientro dalla squalifica, e con il neo arrivato Filippo Fregoli: giovane talento giunto in rossonero dell’Us Grosseto, classe 2006 che può ricoprire diversi ruoli tra centrocampo ed attacco. Nato a Grosseto il 26 ottobre 2006, il giocatore ha dimostrato il suo valore sia in serie D che in Coppa Serie D, totalizzando finora 21 presenze complessive e mostrando grande determinazione e capacità tecniche. Ala destra naturale, dotato di piede destro, il diciottenne rappresenta un investimento importante per il futuro del club.