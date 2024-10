Promozione La capolista nel mirino del Vismara

L’ottava giornata del girone di andata del campionato di Promozione propone oggi cinque anticipi, tra questi il derby Vismara- Fermignanese, match clou di questo weekend calcistico. Domani scenderanno in campo le altre cinque provinciali. Questo il programma odierno.

Vismara 2008-Fermignanese. "Affrontiamo – dice alla vigilia del derby il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – una Fermignanese prima in classifica che con tale posizione rispecchia l’importanza del suo organico e dell’obiettivo per cui è stata costruita. Sarà stimolante per noi confrontarci e misurarci con loro per vedere a che punto siamo". Dalla parte della Fermignanese il commento pre-partita è del Team Manager Giulio Rossi: "Penso che il Vismara sia una squadra ben attrezzata, lo dimostra il fatto che non ha mai perso nonostante abbia incontrato squadre favorite sulla carta. Sono però convinto dei nostri mezzi e sono soprattutto consapevole che se vogliamo lasciare un’impronta importante in questo campionato dobbiamo pensare a noi e a dare sempre il massimo in tutte le occasioni che ci si presentano". La gara si gioca al Comunale di Muraglia alle ore 14,30. Arbitra Simone Malascorta di Jesi.

Villa San Martino-Jesina. "Affrontiamo – spiega il diesse del Villa San Martino Luca Bocci – una Jesina che ha entusiasmo, ha ritrovato la vittoria e vorrà dimostrare di essere la squadra da battere, la partita si commenta da sola, ci vorrà tanto coraggio e determinazione". La Jesina del neo tecnico Omiccioli ha ingaggiato in settimana l’ex centrocampista avanzato dell’Urbania Elias Marengo (classe 1996). Si gioca al Comunale di Villa San Martino alle ore 15,30. Arbitra F.Tasso di Macerata.

Appignanese-Sassoferrato Genga. I padroni di casa sette giorni fa hanno colto (a Lunano) la prima vittoria della stagione, gli avversari odierni invece vengono da una brutta sconfitta casalinga contro la Biagio Nazzaro. Si gioca al Comunale di Appignano alle ore 15,30. Arbitra L.Piccolo di Pesaro.

Le altre partite. Barbara Monserra-Moie Vallesina (ore 15,30 al Comunale Guido Puerini di Ostra Vetere). Arbitra Lorenzo Paoletti di Fermo. Vigor Castelfidardo- Marina Calcio. Si gioca al Comunale "Leo Gabbanelli" di Castelfidardo alle ore 15,30. Arbitra Amir Bardi di Macerata. Queste invece le partite di domani.

Biagio Nazzaro-S.Orso. La Biagio Nazzaro dopo un avvio stentato (3 punti in cinque gare) ha collezionato due vittorie consecutive e quindi è in un buon momento di forma. Il Sant’Orso che in classifica di punti ne ha uno in più degli avversari è reduce dal buon pareggio con il Vismara. Si scende in campo al Comunale di Chiaravalle alle ore 14,30. Arbitra N.Recchia di Ascoli Piceno.

Tavullia Valfoglia-Gabicce Gradara. "Partita ostica e difficile il derby casalingo contro il Gabicce Gradara – dice il dg dei padroni di casa Andrea Rossi –. Quella di Capobianco è squadra sulla carta costruita per cercare di fare un campionato da protagonista. In questo momento ha recuperato anche giocatori importanti. Noi al contrario abbiamo qualche problemino che ci portiamo dietro da qualche settimana di giocatori non fisicamente al top. Spero che sia una bella sfida in campo seguita da una buona cornice di pubblico". Qui si gioca al Comunale di Rio Salso alle ore 14,30. Arbitra Ciro Santoro di Pesaro.

Pergolese-Lunano. Ospiti per la risalita, locali alla ricerca del successo per incrementare la classifica. "Una partita insidiosa – dice il mister della Pergolese Max Guiducci – gli avversari vengono da quattro sconfitte consecutive, c’è stato il cambio dell’allenatore che porterà idee nuove, noi giochiamo in casa e dobbiamo mantenere il trend di risultati postivi, (3 di seguito) dobbiamo sbloccarci in casa. Ho recuperato quasi tutti gli infortunati, campo permettendo faremo una bella partita". Arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Amedeo Pisciolini