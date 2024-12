Promozione. La Cerretese fa festa con la rete di Novi

REAL CERRETESE

1

CASALGUIDI

0

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Bargellini, Meucci, Chiavacci, Tramacere, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. All.: Petroni.

CASALGUIDI: Venturini, Taddei, Menichetti (60’ Paccagnini), Fusco, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Puccianti (85’ Advillari), Mallardo (30’ Bonfanti Al.), Dani (46’ Bonfanti An.), Bezzini (60’ Sellaroli). All.: Benesperi.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Rete: 40’ Novi.

CERRETO GUIDI – Basta una rete al tramonto del primo tempo alla Real Cerretese per piegare il Casalguidi. Dopo un paio di occasioni per parte, Gargiulo e Fedi per i ‘medicei’ e Dani e Massaro per gli ospiti, i biancoverdi passano in vantaggop con la conclusione da fuori di Novi, deviata da Cappellini.

Nella ripresa il Casalguidi centra la traversa con Andrea Bonfanti mancando il pareggio, mentre la Real Cerretese manca il raddoppio con Bouhafa.