Promozione. La Chiantigiana batte il Torrita di Siena: ora la salvezza è più vicina

TORRITA0

CHIANTIGIANA1

TORRITA: Bettoni, Bartoli (31’st Bruni), El Bassraoui, Cisse, Diouf, Mancini, Meacci (45’st Bufalini), Hilla (12’pt Violi), Sacco, Bianconi, Esposito. Panchina: Pasqui, Beni, Casanova. Allenatore Bianchi

CHIANTIGIANA: Anselmi, Lellis, De Iorio Fe., Ticci, Posarelli, Machuca (1’st Ballerini), Mazza (33’st El Jallali), Marchi (21’st Annunziata), Galassi, Milanesi (27’st Conforti), Mulas (21’st Minucci). Panchina: Baldi, Tosi, Batoni, Costanti. Allenatore Zanelli

Arbitro: Fantoni di Valdarno (Bagnolesi-Cioli).

Rete: 47’pt Mazza.

Note: Ammoniti: Anselmi, Diuf, Meacci.

TORRITA DI SIENA – Preziosissima vittoria della Chiantigiana in casa di un Torrita ormai rassegnato alla retrocessione in Prima Categoria, ma mai domo e in gara fino all’ultimo minuto nonostante le tante assenze con cui mister Bianchi ha dovuto fare i conti. Il primo tempo del derby senese di ieri pomeriggio è stato equilibrato e vibrante con i padroni di casa che tentano qualche sortita e gli amaranto guardinghi e pronti a sferrare il colpo. Momento giusto che arriva nel recupero del primo tempo con l’inserimento vincente di Mazza che batte Bettoni per quello che sarà poi il gol partita. I padroni di casa nel secondo tempo ci provano col solito Sacco ma non riescono a scardinare l’ordinata difesa della formazione di Zanelli che ora, con questi tre punti, può sperare concretamente nella salvezza diretta anche se ci sarà da lottare fino alla fine. Non succede infatti più nulla di particolare e la Chiantigiana si gode il secondo successo esterno di fila. Non ha giocato ieri invece il Pienza che avrebbe dovuto affrontare il San Piero a Sieve.

"Come da comunicazione degli organi federali, per la contingente situazione metereologica, la partita Pienza-San Piero a Sieve è rinviata a data da destinarsi": così la società biancorossa in un post sui pagina social. Ancora da stabilire la data del recupero così come tutte quelle delle sfide delle categorie regionali toscane rinviate per l’emergenza maltempo nelle provincie di Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Livorno. I prossimi impegni delle tre senesi di Promozione sono a Luco per il Torrita (sabato) mentre domenica Chiantigiana – Rufina e Viciomaggio – Pienza.