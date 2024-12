Promozione. La Chiantigiana viene travolta dalla capolista

SANSOVINO

3

CHIANTIGIANA

1

SANSOVINO: Florindi, Virgillito, Gianneschi, Pasquinuzzi, Bruschi, Gagliardi, Mazza, Bonechi, Vasseur, RiccI, Mirante. Allenatore Chini

CHIANTIGIANA: Baldi, Ballerini, De Iorio, Mulas, Posarelli, Batoni, Minucci, Marchi, Galassi, Milanesi, Mazza. Panchina: Conforti, Lellis, Machuca, Tosi, Righeschi, Annunziata, Costanti, Ticci, Fabbrini. All. Gironi

Arbitro: Monti di Firenze

Reti: 5’ Bonechi, 11’ Vasseur, 18’ Ricci, 31’ Posarelli.

MONTE SAN SAVINO – Troppo forte la corazzata e capolista Sansovino per una Chiantigiana col morale basso e qualche assenza. L’inizio del match in provincia di Arezzo è uno choc per gli amaranto che andavano sotto già al 5’ per il gol di Bonechi. Il raddoppio qualche minuto dopo con l’ex Sinalunghese Vasseur. Il tris lo firmava al 18’ Ricci per la squadra di Chini. Poco dopo la mezzora del primo tempo Posarelli accorcia per i senesi ma nonostante i tentativi di tornare in partita il Sansovino faceva buona guardia.