Promozione. La Comacchiese finisce sbancando Corticella

Junior Corticella

2

Comacchiese

3

JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Dovesi (45’ st Sandri), Danieli (34’ st Barbieri A), Fire (34’ st Caputo), Mastellari, Tedeschi, Sanso, R. Ferriero, Arbizzani (27’ st Ganzaroli), Broglia, Scarpuzza. All.: Cavina.

COMACCHIESE: Farinelli, Grassi, Biolcati (18’ st Alberi), Folegatti (15’ st Cavalieri D’Oro), Fantinuoli (32’ st Manfrini), Marcolini (40’ st Grigatti), K. Centonze, Angelini, Tedeschi, M. Centonze (11’ st De Angelis), Rizzo. All.: Bresciani.

Arbitro: Tassi di Forlė.

Reti: 2’ pt Tedeschi (C), 13’ pt Grassi (C), 46’ pt rig. R. Ferriero (J), 14’ st Arbizzani (J), 49’ st K. Centonze (C).

Note: ammoniti: R. Ferriero (J), Biolcati (C), Fantinuoli (C), Marcolini (C).