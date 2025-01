Promozione. La doppietta di Masoni blinda il derby

MONTELUPO

2

CERBAIA

0

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cupo, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Ulivieri (60’ Caparrini), Bartolozzi, Masoni (81’ Pucci), Ndaw (85’ Torrente), Cintelli (73’ Cerrini). All.: Lucchesi.

CERBAIA: Turini, Lotti, Marchetti, Cei, Mannelli, Fontanelli, Pecci, Orsolini, Calvetti, Enache, Vignozzi. A disp.: Frizzi, Pinzauti, Antichi, Bandelli, Mbengue, Zahouani, Diegoli, Mazzoni, Maio. All.: Sacconi Francesco.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 31’ e 45’ Masoni.

MONTELUPO FIORENTINO – Una doppietta di Masoni è sufficiente al Montelupo per far suo il derby contro il Cerbaia e proseguire la corsa ai play-off. La rete che sblocca il risultato arriva alla mezz’ora quando su un cross da destra di Marrazzo, Corsinovi devia all’altezza del primo palo con il pallone che arriva sul secondo dove Masoni mette in rete. Alla fine del primo tempo, invece, il raddoppio su ottimo assist di Ndaw.