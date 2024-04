Promozione, la finale di Coppa Italia. Antella show al Bozzi. Battuto il Lebowski. Telefona anche Sarri

ANTELLA

1

C.S. LEBOWSKI

0

ANTELLA: Vadi, Cipriani, Manetti Sacha, Merciai (89’ Aprea), Biondi, Rossi, Picchi, Tacconi (104’ Mignani), Santucci, Maresca, Manetti Sam.(63’ Castiglione). All. Morandi

C.S. LEBOWSKI: Pagani, Sternini, Mulas (115’ Rossi), Quadri, Rosi, Giuntoli, Ciabatti (108’ Pagni), Conversano (78’ Urbinati), Ciancaleoni, Calbi, Gualandi (65’ Mazzoni). All. Miliani.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto

Reti: 111’ Santucci

E’ toccato all’Antella alzare al cielo la 58ª coppa Italia Dilettanti di Promozione. Il Lebowski cade a testa alta fra gli applausi. In uno stadio "Bozzi" tornato gremito come ai bei tempi della gloriosa Rondinella (circa 2.600 presenze), le due belle realtà del calcio fiorentino si sono affrontate per la prima volta nella loro storia in una finale di Coppa.

Le emozioni più forti: 18’, un cross di Tacconi per Santucci che non aggancia per un soffio. La risposta del Lebowski: Gualandi (23’) costringe Vadi a deviare in angolo. Ciancaleoni al 32’ sfiora il palo. Nella ripresa l’Antella (58’) ci va vicino con Samuele Manetti, ma Pagani devia sulla traversa. I grigioneri prima con Calbi, poi con Mulas e ancora all’85’ sempre con Calbi, ma non incidono. Ai supplementari a vuoto i primi 15 minuti, nei secondi per evitare i rigori ci voleva l’episodio che arriva al 6’: Santucci con un diagonale perfetto fulmina Pagani. La Coppa è dell’Antella. "E’ una vittoria meritata, la squadra ha dato l’anima – precisa l’allenatore Claudio Morandi –. E’ una grande soddisfazione, i miei complimenti al Lebowski". Sulla stessa lunghezza d’onda, pure il dg, Stefano Alari: "Abbiamo ricevuto complimenti anche da Maurizio Sarri (nel 1998 l’ex allenatore della Lazio portò l’Antella in Eccellenza) chiedendoci la maglia per ricordo".

Emozionato, ma soddisfattissimo per questo primo trofeo, anche l’avvocato Innocenti, presidente dell’Antella, festeggiato dal presidente del Comitato Regionale Toscana, Paolo Mangini e da Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli". Infine le congratulazioni del C.S. Lebowski: l’allenatore Alessio Miliani e dal direttore sportivo Raffaele Ballini".

Giovanni Puleri