Promozione: la partitissima oggi alle 14.30 al “Necchi-Balloni“. Forte-Pietrasanta: è un derby per cuori impavidi

Il piatto forte di questa intrigante 9ª giornata di Promozione Toscana (pure in questo caso aperta ieri dall’anticipo Marginone-Larcianese 0-1) è il derbyssimo della Versilia storica tra il neopromosso Forte dei Marmi di Luca Cagnoni e l’ambiziosissimo Pietrasanta di Giuseppe Della Bona: sfida che avrà fischio d’inizio alle 14.30 allo stadio “Carlo Necchi e Guido Balloni“ di Forte dei Marmi dove ad arbitrare ci sarà Giovanni Macca della sezione di Pisa, assistito dai guardalinee Matteo Mucci di Pistoia e Nicola Lazzareschi di Lucca.

Qui Forte dei Marmi. L’allenatore Luca Cagnoni oggi non potrà essere in panchina a guidare i suoi squali causa squalifica di due giornate rimediata dopo l’espulsione con la Larcianese di domenica scorsa (unica gara stagionale su 10 fra campionato e coppa in cui il suo Forte non ha segnato). Ci sarà Giacomo Vannoni (tecnico della Juniores) insieme al vice di Cagnoni che è Marco Iori. In difesa mancheranno lo squalificato Credendino e l’infortuntao 2005 Gentile. Tanti ballottaggi aperti.

Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Ceragioli; 2 Arcidiacono (2007), 5 Cardillo (F. Sodini), 6 Rocchiccioli, 3 Valori (Alberti); 4 Papi, 10 Lossi (C); 8 Del Soldato (N. Sodini), 11 Rodriguez, 7 Tedeschi; 9 Maggi (Manfredi).

Qui Pietrasanta. Teme molto questa partita il tecnico dei biancocelseti Giuseppe Della Bona che riconosce insidie e particolarità. Tuttavia i suoi sono in grande condizione come conferma la striscia aperta di 5 risultati utili di fila in campionato di cui 4 vittorie consecutive tutte senza prender gol. Sembrava che per oggi potesse vedersi almeno in panchina l’attesissimo Laurini ma invece l’ex Serie A ha avuto un problemino fisico. Ancora fermo ai box anche l’attaccante Bruzzi. Si va verso la conferma dello stesso 3-4-1-2 che domenica scorsa ha battuto 2-0 il Firenze Ovest... ma occhio alle candidature in mezzo di Aquilante e del grande ex Bresciani.

Probabile formazione (3-4-1-2): 1 Citti; 2 Da Prato, 6 Terigi, 5 Bartoli (2005); 7 Szabo, 4 Ceciarini (C), 8 Biagini, 3 Della Pina; 10 Mattiello; 9 A.Remedi,11 Falorni.